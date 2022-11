Koolhof strandt in halve finale, Djokovic wel naar eindstrijd

De 33-jarige Nederlander bleef in Turijn met zijn Britse partner Neal Skupski steken in de halve finales. De Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury waren in twee sets te sterk voor de nummers 1 van de wereld in het dubbelspel: 7-6 (7) 6-4. Ruim twee maanden geleden moesten Koolhof en Skupski het in de finale van de US Open ook al afleggen tegen Ram en Salisbury.

De Nederlander en de Brit wonnen in hun eerste seizoen als koppel zeven toernooien op de ATP Tour en ze sluiten het jaar af als nummer 1 in de dubbelranking. Op de ATP Finals wisten ze hun status echter niet waar te maken. Koolhof en Skupski verloren in de groepsfase van de Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic, maar bereikten desondanks toch de halve finales. Daarin troffen ze met Ram (38) en Salisbury (30) de winnaars van de andere poule. De Amerikaan en de Brit hadden in Turijn al hun groepswedstrijden gewonnen en waren zaterdag ook te sterk voor Koolhof en Skupski.

Koolhof sluit nu aan bij het Nederlandse Daviscupteam, dat het dinsdag in de Spaanse stad Málaga opneemt tegen Australië. Inzet van die ontmoeting is een plek in de halve finales van het landentoernooi.

Met Jean-Julien Rojer deed nog een Nederlandse tennisser mee aan het dubbeltoernooi op de ATP Finals. De 41-jarige Rojer bleef met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador steken in de groepsfase. Rojer is niet opgeroepen voor Oranje. Captain Paul Haarhuis koos voor Koolhof en Matwé Middelkoop als de dubbelaars.

Djokovic verslaat Fritz voor plek in finale

Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de finale bereikt van de ATP Finals in Turijn. De 35-jarige Serviër, de nummer 8 van de wereld, was in de halve finales te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz: 7-6 (5) 7-6 (6). Fritz verspeelde in de tweede set een voorsprong van 5-3.

Djokovic viert de zege op Fritz. Ⓒ ANP/HH

Djokovic won het slottoernooi van het seizoen al vijf keer: in 2008, 2012, 2013, 2014 en 2015. Vorig jaar moest de toenmalige nummer 1 van de wereld het in de halve finales afleggen tegen Alexander Zverev, die vervolgens ook de eindstrijd won. De Duitse titelhouder ontbreekt nu in Turijn vanwege blessureleed.

Djokovic, afgezakt naar de achtste plaats op de wereldranglijst, won in de groepsfase al zijn partijen en strijdt zondag met de winnaar van de halve finale tussen de Noor Casper Ruud en Andrej Roeblev uit Rusland om de titel.