Vreselijke avond Mark Flekken: Leipzig overrompelt Freiburg en staat in Duitse bekerfinale

Flekken werd in de 13e minuut al voor de eerste keer gepasseerd. Spaans international Dani Olmo kopte knap raak. De aanvaller was vlak daarna de aangever bij de 2-0 van Benjamin Henrichs. In de 36e minuut stelde Olmo ook Dominik Szoboszlai in staat om te scoren, waarna zijn steekpass op Christopher Nkunku op slag van rust zijn derde assist van de avond betekende.

Gvardiol

Josko Gvardiol kreeg een half uur voor tijd rood voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Via een doelpunt van Michael Gregoritsch maakte de thuisploeg nog gebruik van het overtal. Leipzig zag zijn plek in de finale, waarin VfB Stuttgart of Eintracht Frankfurt de tegenstander is, niet meer in gevaar komen. In de blessuretijd benutte Szoboszlai nog een strafschop.

Leipzig en Freiburg strijden in de Bundesliga ook nog om een Champions League-ticket. Freiburg staat op de felbegeerde vierde plek met 2 punten voorsprong op Leipzig. De twee ploegen treffen elkaar zaterdag in competitieverband.