VIDEO Danny Noppert gooit absurde 170-score

Noppert deed in de tweede leg een poging om 180 te gooien, maar zijn derde pijl kwam niet goed in het bord terecht. De flight bleef vervolgens hangen tussen de twee eerder gegooide pijlen en kwam met zijn punt in de roos terecht. Het zorgde voor enige hilariteit, maar de scheidsrechter trok wel de conclusie dat de Nederlander een 170-score verdiende.

Noppert staat nu in de kwartfinale van het toernooi waar ook Michael van Gerwen aan deelneemt.

Bekijk hier de beelden.