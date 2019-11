Verrassende naam in selectie Ajax

De 18-jarige verdediger mocht dinsdagmiddag mee in de trein naar Noord-Frankrijk, omdat Joël Veltman en Daley Blind vanwege een schorsing ontbreken.

Noussair Mazraoui was ook gewoon van de partij op het Centraal Station van Amsterdam. De rechtsback viel afgelopen zaterdag nog geblesseerd uit in het duel met Heracles Almelo, dat uiteindelijk met 4-1 werd gewonnen. Het is nog onduidelijk of de Marokkaan daadwerkelijk kan spelen.

Mazraoui maakte tegen Heracles plaats voor Sergiño Dest, die een groot aandeel had in het vierde doelpunt van Ajax, maar met balverlies ook de enige tegentreffer inleidde. De Amerikaanse international deed in de Champions League in drie van de voorgaande vier duels van begin tot eind mee.

Perr Schuurs is de beoogde vervanger van Veltman centraal achterin. De Limburger, die dinsdag zijn 20e verjaardag vierde, krijgt mogelijk gezelschap van de Mexicaan Edson Álvarez. Ten Hag kan ook besluiten om Lisandro Martínez van het middenveld een linie naar achteren te halen.

Ajax heeft in groep H na vier wedstrijden 7 punten, evenveel als Chelsea en Valencia. Lille wist pas één punt te pakken. Ajax begon de groepsfase van het Europese bekertoernooi in september met een zege op de Franse club: 3-0.

De volledige selectie:

Andre Onana

Bruno Varela

Kjell Scherpen

Perr Schuurs

Edson Álvarez

Noussair Mazraoui

Lisandro Martínez

Sergiño Dest

Nicolas Tagliafico

Jurriën Timber

Donny van de Beek

Carel Eiting

Siem de Jong

Razvan Marin

Zakaria Labyad

Ryan Gravenberch

Klaas Jan Huntelaar

Dusan Tadic

Quincy Promes

Hakim Ziyech

Noa Lang