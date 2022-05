Heerenveen krijgt late beloning en doet AZ pijn in play-offs

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Heerenveen en AZ maakten voor rust een uitgebluste indruk. Het lange seizoen, dat vooral voor AZ teleurstellend was geëindigd, leek bij alle spelers in de benen te zitten. De Alkmaarders hadden gerekend op rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal, maar moesten Feyenoord en FC Twente daarin voorrang verlenen. Voor Heerenveen waren de play-offs juiste een toetje, want bij de komst van interim-trainer Ole Tobiasen, afgelopen winter, stonden de Friezen er belabberd voor.

Direct na rust kwam de schwung dan toch in het duel, toen Sydney van Hooijdonk Heerenveen na een klein kwartier voetballen op voorsprong schoot. Daarmee was het hek direct van de dam, want de fans in blauw-wit waren nog niet uitgejuichd of Hakon Evjen trok de stand alweer gelijk. Een domper voor Van Hooijdonk, die zichtbaar balend naar de middenstip liep omdat zijn treffer al ongedaan was gemaakt.

Al snel werd het nog erger, want Vangelis Pantelis maakte enkele minuten na de gelijkmaker direct ook 1-2. De Griekse spits, die totaal nog niet in de wedstrijd zat, verschalkte Erwin Mulder en gaf AZ daarmee het stuur in handen.

Pavlidis zette AZ op voorsprong Ⓒ ANP/HH

Spectaculaire slotfase

De vlugge goals kwamen de wedstrijd zeer ten goede, want er ontspon zich een spannende slotfase. Heerenveen zette een slotoffensief in, terwijl AZ leek te gokken op de 1-2. Dat bleek een riskante gok, want Heerenveen drong meer en meer aan. Uiteindelijk was het Sarr, die zich net als Pavlidis nog weinig had laten zien, die met een knappe goal de stand gelijk trok en Heerenveen loon naar werken gaf.

Daarmee was de koek echter nog niet op, want Heerenveen bleef zoeken naar meer en kreeg dat ook via Halilovic, die de ploeg van Tobiasen met en al even indrukwekkende treffer als die van Sarr even eerder, een uitstekende uitganspositie bezorgde voor de return in Alkmaar.

De beide ploegen gaan zondagmiddag definitief uitmaken wie zich plaatst voor de finale.