Chelsea moet ondanks coronagolf ’gewoon’ spelen tegen Wolves

De winnaar van de Champions League heeft te maken met een flink aantal coronagevallen binnen de selectie. Onder anderen Jorginho, Kai Havertz en Ruben Loftus-Cheek hebben recent positief getest.

Trainer Thomas Tuchel miste al Romelu Lukaku, Timo Werner, Ben Chilwell en Callum Hudson-Odoi vanwege coronabesmettingen. Chelsea hoopte door de nieuwe golf aan coronabesmettingen dat het duel met de Wolves kon worden uitgesteld.

Zorgen om gezondheid

„We dachten dat we een sterke zaak hadden”, zei Tuchel kort voor de aftrap. „We hebben zeven Covid-gevallen, iedere dag komen er meer bij. We moeten 3 uur met elkaar in de bus zitten, we hebben meetings en eten samen. Deze situatie stopt niet als we zo doorgaan. We wilden niet spelen, maar ons verzoek is afgewezen. Dat is moeilijk te begrijpen. We zijn teleurgesteld en zelfs een beetje boos. We maken ons zorgen om de gezondheid van de spelers.”

Tuchel heeft Hakim Ziyech een basisplaats gegeven. De niet geheel fitte N’Golo Kanté start ook. Bij Chelsea, de nummer 3 van de Premier League, zitten zes spelers op de bank onder wie twee keepers.