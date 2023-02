Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: ’Gitzwarte avond Ajax en PSV’

Door Valentijn Driessen

Het contingent Nederlandse clubs in Europa is in de tussenronde van de Europa League gehalveerd. Ajax en PSV kwamen beter voor de dag dan een week geleden, maar overleefden Union Berlin en Sevilla niet. Feyenoord en AZ loten vandaag als respectievelijke groepswinnaars in de Europa League en Conference League als laatste Nederlandse afgevaardigden mee voor een hoofdprijs.