Van Bronckhorst in China: ’Ik wil niet alleen successen behalen’

Van Bronckhorst, 106-voudig international van Oranje, volgt Dragan Stojkovic op bij Guangzhou R&F. De Serviër was vier jaar in functie. De laatste twee seizoenen verliepen teleurstellend in sportief opzicht, met een tiende en twaalfde plaats in de eindstand. Onder leiding van de Nederlandse trainer wil Guangzhou R&F terugkeren in de bovenste regionen van de Chinese Super League. Van Bronckhorst tekende een contract voor twee jaar.

„Voor mij is het heel belangrijk dat de spelers over de benodigde faciliteiten beschikken om succesvol te kunnen zijn”, verklaarde Van Bronckhorst bij zijn presentatie. „Deze club wil die faciliteiten uitbreiden en met mijn ervaring als speler en trainer in Europa kan ik daarbij helpen.” De afgelopen vier jaar werd ’Gio’ als hoofdtrainer van Feyenoord landskampioen (2017), veroverde hij twee keer de KNVB-beker en werd ook twee keer de Johan Cruijff Schaal gepakt.

Guangzhou R&F werkt op het gebied van jeugdopleiding samen met Ajax. Het stadion op het jeugdcomplex draagt de naam van oud-doelman Edwin van der Sar, de huidige algemeen directeur van de kampioen uit Amsterdam. De Chinese competitie begint in maart.

