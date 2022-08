Manager competitiezaken: ’Oerwoudgeluiden stap 20 jaar terug in de tijd’

De geluiden waren te horen toen de zwarte Ajax-spits Brian Brobbey tegen het einde van de eerste helft de tweede treffer maakte. Brobbey had de geluiden zelf niet gehoord, zei hij na afloop. Dat gold ook voor twee KNVB-waarnemers die op de hoofdtribune in stadion Galgenwaard zaten. Op tv waren de geluiden wel duidelijk hoorbaar.

„We gaan ervan uit dat de KNVB er alles aan doet om de supporters die zich hier schuldig aan hebben gemaakt, een stadionverbod op te leggen. De bewijslast blijft in dit soort zaken lastig, hebben we in het verleden gezien. Zo is de zaak bij FC Den Bosch nooit rondgekomen. Wanneer zegt iemand ’oe oe’ of wanneer is het ’aa aa’? Als iemand een beker met bier op het veld gooit, is dat een stuk makkelijker te achterhalen.”

Ahmad Mendes Moreira

Bluyssen doelt op de wedstrijd in november 2019 tussen FC Den Bosch en Excelsior. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd toen racistisch bejegend en verliet aangeslagen het veld. Het Openbaar Ministerie besloot later om twee verdachten niet te vervolgen vanwege onvoldoende bewijs. Volgens het OM stond wel vast dat er racistische uitlatingen waren gedaan, maar kon niet worden bewezen wie wat riep.

Ahmad Mendes Moreira . Ⓒ ANP/HH

Naar aanleiding van dat incident besloot de KNVB, bij racisme richting een speler, de maximale stadionstraf te verdubbelen van 10 naar 20 jaar. Daar zet de bond in het geval van Brobbey bij Utrecht tegen Ajax ook op in. Als een elftal zelf van het veld stapt vanwege racisme en na overleg met Bluyssen aangeeft absoluut niet meer terug te willen keren, zal hij ze daar nooit toe verplichten, zei hij. In Spanje dreigde de voetbalbond Valencia vorig jaar wel te straffen als de spelers in de kleedkamer zouden blijven.

De KNVB werkt dit seizoen met een pilot met zogenoemde ’slimme’ camera’s, die fans in stadions beter kunnen volgen. De proef loopt bij PEC Zwolle, Feyenoord en PSV. Het is mogelijk een hulpmiddel naar makkelijker straffen, maar pas op de wat langere termijn. Bluyssen ziet een verband tussen de onrust in de stadions de voorbije anderhalf jaar en het coronavirus. „Ik heb van een psycholoog wel eens gehoord, dat mensen na een dergelijke pandemie twee of drie jaar nodig hebben om te landen.”

Oranje komt op WK met ’maatschappelijke actie’ arbeidsmigranten

De KNVB kondigde ook aan dat het Nederlands elftal bij het komende WK met een ’maatschappelijke actie’ die is gericht op de verbetering van de positie van arbeidsmigranten in Qatar komt. Hoe die actie er precies uit gaat zien, is nu nog niet duidelijk, vertelde Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB bij een bijeenkomst in Zeist.

„We hebben al een aantal ideeën. Die leggen we voor aan de spelers en dan kunnen ze aangeven wat ze wel of niet willen doen”, aldus De Jong. „We proberen daarin zoveel mogelijk op te trekken met andere landen.”

De Jong verwees naar eerdere eindtoernooien van Oranje. Op het WK in Zuid-Afrika in 2010 bezochten de internationals Robbeneiland, waar Nelson Mandela jarenlang gevangen zat. Twee jaar later gingen de toenmalige bondscoach Bert van Marwijk en zijn spelers, bij het EK van 2012 in Polen en Oekraïne, naar het voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 1 miljoen mensen werden omgebracht. Bij het WK van 2014 in Brazilië bracht de selectie van trainer Louis van Gaal een bezoek aan de favela Santa Marta in Rio de Janeiro.

Meerdere mensenrechtenorganisaties- en instanties willen in Qatar een substantiële verbetering van de mensenrechten, vrouwen, arbeidsmigranten en lhbti-personen. Met tien man met regenboogvlaggen bij een moskee gaan staan in Qatar, is niet wat de voetbalbond voor ogen heeft. „We zijn niet uit op provoceren, we zijn uit op verandering”, zei De Jong.