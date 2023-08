FC Twente doet goede zaken richting play-offs Conference League na zege op FC Riga

In negentig minuten kwam FC Riga niet verder dan één goed uitgespeelde counter, waarbij Lars Unnerstall bekwaam redde. FC Twente had behalve een overwicht een groot aantal kansen op meer goals, maar het team van Oosting blinkt in het prille seizoen bepaald nog niet uit in efficiëntie.

Indien FC Twente zich volgende week in Letland plaatst voor de play-off, is de kans aanzienlijk dat daarin het Fenerbahce van Dusan Tadic, Edin Dzeko en Jayden Oosterwolde de tegenstander wordt. De Turken wonnen het eerste duel in de derde voorronde met 3-1 van het Sloveense Maribor.

FC Twente-coach Joseph Oosting. Ⓒ ANP

Onwennige positie

De uitslag in de Grolsch Veste had veel hoger uit moeten vallen, maar daarbij hielp het niet, dat meerdere spelers op een onwennige positie moesten spelen. Het is puzzelen, passen en meten geblazen voor FC Twente-trainer Joseph Oosting in de eerste maanden van dit seizoen, waarin hij zijn ploeg moest voorbereiden op het nieuwe seizoen en tegelijk resultaten moet behalen in de Europese voorrondes.

En dat met een groep, die gekortwiekt is door het vertrek van de basisspelers Ramiz Zerrouki, Vaclav Cerny, Virgil Misidjan en Julio Pleguezuelo, waarbij de nieuwkomers nog niet fysiek klaar zijn om in het FC Twente-voetbal compleet mee te draaien.

Aanwinsten

Ook tegen FC Riga was er nog geen basisplaats voor de drie aanwinsten Naci Ünüvar, Youri Regeer en Younes Taha. Laatstgenoemde, voor 1 miljoen euro overgenomen van PEC Zwolle, ontbrak zelfs door een blessure. Taha stroomde pas laat in door zijn deelname met Marokko aan de door het Noord-Afrikaanse land gewonnen Afrika Cup voor spelers onder 21 jaar, wat zijn acclimatisatie niet heeft bevorderd.

Daan Rots baalt van een gemiste kans. Even later scoort hij wel. Ⓒ ANP

Bij het uitblijven van speelklare versterkingen, FC Twente wil er nog zeker vier spelers bij halen, is Oosting genoodzaakt een beroep te doen op de harde kern van spelers, die is overgebleven van vorig seizoen. Die hebben de vereiste fitheid en kennen het FC Twente-spel. Door omstandigheden gedwongen moeten zij op ongewone plekken spelen.

Ricky van Wolfswinkel

Nadat Michel Vlap tegen Hammarby IF tweemaal hangend op links had gespeeld, was het nu de beurt aan spits Ricky van Wolfswinkel, omdat ditmaal de man in vorm Sem Steijn ontbrak door een enkelblessure, waardoor er een plekje vrij kwam voor Vlap op de nummer-tien-positie. Bij afwezigheid van de geblesseerde Gijs Smal verhuisde Joshua Brenet van de rechtsbackpositie naar linksachter.

Het was de vervanger van Brenet op de rechtsbackpositie, de IJslander Alfons Sampsted, die het bal opende in het kat- en muisspel. Zoals Brenet ook vaak doet penetreerde Sampsted diep in de vijandelijke linies en na een fraaie steekpass van Mathas Kjolo verschalkte hij Riga-doelman Nils Purins met een subtiel stiftje (1-0).

Doelpuntenmaker Daan Rots viert de 2-0 met zijn medespelers. Ⓒ ANP

Het FC Twente-publiek ging er eens goed voor zitten. Vak P, het gedeelte van de Grolsch Veste, moest deze wedstrijd leeg blijven als straf van de UEFA voor de ongeregeldheden na FC Twente-Hammarby IF in de vorige ronde. De rellen hebben de club al circa 300.000 euro gekost becijferde algemeen directeur Paul van der Kraan.

Slordigheid

Ondanks het grote krachtsverschil werd het niet de voetbalshow, die het had kunnen worden. Er sloop slordigheid in het spel van FC Twente, dat onvoldoende de ruimtes benutte en vaak tekortschoot in de eindpass. Sowieso heeft dit FC Twente zonder de snelheid en het scorend vermogen van Cerny en Misidjan een tekort aan stootkracht. Spits Manfred Ugalde, voor circa 4 miljoen euro definitief overgenomen van de City Group, kwam opnieuw nauwelijks in het stuk voor.

Het gevaarlijkst was nog Van Wolfswinkel, maar de gelegenheidslinksbuiten, die zijn rol prima invulde, was ongelukkig in de afronding. Ook Vlap was dreigend met enkele schoten van afstand. Na ruim een uur schakelde trainer Oosting een tandje bij door Youri Regeer en Naci Ünüvar erin te brengen voor Vlap en Kjolo.

Ünüvar

Met de balvaardige Ünüvar in de ploeg werd het spel van FC Twente direct gevaarlijker. Na een goede combinatie van Brenet en de Ajax-huurling kwam de bal via een Riga-verdediger voor de voeten van Daan Rots, die doeltreffend uithaalde. Een mooie opsteker voor de aanvaller uit Groenlo, die tegen Hammarby nogal flets voor de dag kwam, maar ditmaal veel beter speelde. Er lag volop ruimte voor FC Twente om in de slotfase de score verder op te voeren, maar dat verzuimde het team van Oosting, dat desondanks gezien het enorme voetballende overwicht met veel vertrouwen naar Letland zal reizen voor de return.

Familie Rots

Het feest voor de familie Rots uit Groenlo was helemaal compleet, toen in de slotfase de 17-jarige broer Mats Rots inviel en daarmee zijn debuut in de hoofdmacht van FC Twente maakte. Een eer die de linksback deelde met de 19-jarige Gijs Besselink uit Heeten bij Raalte. Bij de festiviteiten na afloop voor het een verdieping naar boven verhuisde Vak P werden de twee debutanten door de ervaren spelers naar voren geschoven.