Davide Formolo bekroont lange vlucht in Dauphiné, Primoz Roglic blijft aan kop

Davide Formolo schreef na een bergrit over onder meer de beruchte Col de la Madeleine de derde etappe op zijn naam. De 27-jarige Italiaan kwam solo over de finish na een lange vlucht van 60 kilometer. Formolo hield ruim 30 seconden over op Primoz Roglic. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma won de spint van de eerste groep en passeerde als tweede de meet. Hij behield de leiding in het algemeen klassement.

Het peloton is onderweg gedurende de derde etappe van de Dauphiné. Ⓒ HH/ANP

Formolo was mee in de vroege vlucht van de dag en koos samen met de Fransman Pierre Latour het avontuur vlak voor de voet van de Col de la Madeleine. Hij loste Latour op die beruchte Alpencol en reed vanaf dat moment alleen.

Met 4 minuten voorsprong begon hij aan de slotklim. De Italiaanse kampioen had het vooral in de laatste kilometers erg zwaar, maar bracht zijn lange solo toch tot een succesvol einde.

Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin reden in dienst van Roglic. Ze bepaalden op de slotklim lang het tempo van de achtervolgers, maar haakten vlak voor de top af.