Wereldberoemd dressuurpaard Totilas (20) overleden

De zwarte hengst wordt over het algemeen gezien als het beste dressuurpaard dat ooit aan wedstrijden deelnam. Totilas behaalde grote successen onder Edward Gal. Zo won de combinatie onder meer drie keer goud op de Wereldruiterspelen in Kentucky in 2010.

Nadat Totilas in Duitse handen was terechtgekomen, leverde het dier onder Rath vrijwel nooit meer aansprekende prestaties en verdween hij rond 2015 geruisloos uit de sport. Gal kwam door de verkoop van het dier destijds nooit uit met Totilas op de Olympische Spelen, waar de combinatie zich definitief onvergetelijk had kunnen maken.

Gal brak in 2009 door met Totilas. Op het Europees kampioenschap in Windsor behaalde de combinatie een Europese titel. Een jaar later was er naast de drie WK-titels ook nog goud in de finale van de Wereldbeker. In Kentucky leidde Gal het paard naar scores die nooit eerder waren vertoond.

Totilas (foto uit 2011) Ⓒ EPA

Nog voor de Olympische Spelen van 2012 vertrok Totilas bij zijn toenmalige eigenaar Cees Visser, die eerder had laten weten het paard alleen voor een ’exceptioneel’ bedrag van de hand te willen doen. Paul Schockemöhle deed een bod, volgens ingewijden van rond de 10 miljoen euro. Onder de Duitse ruiter Rath kon Totilas echter niet meer in de buurt komen met de prestaties die hij eerder met Gal leverde.

Recentelijk blikte Gal nog terug op zijn tijd met Totilas. „Mensen hadden nog nooit zoiets gezien, dat een paard zo kon lopen. Ze noemden het niet voor niets ’niet van deze wereld’. Zelf wende je eraan. Maar iedere keer na een wedstrijd, als je de commentaren hoorde en las, dan besefte je wel dat het heel bijzonder was. Ik kreeg na afloop ook van juryleden wel eens te horen dat ze kippenvel kregen en tranen in de ogen omdat we ze zo geraakt hadden. Soms had ik dat zelf ook wel. Dat een proef zo goed op de muziek paste, dat ik het gevoel kreeg van: wauw, zo moet het zijn.”

Schockemöhle zette Totilas de laatste jaren vooral in als dekhengst. Zo werd Gal in het afgelopen seizoen nationaal kampioen met één van de nazaten van Totilas.