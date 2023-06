Mainz 05 aast op Vitesse-toptalent (16)

Jeugdinternational Mustapha is de zoon van voormalig profvoetballer Riga Mustapha, die al op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in Vitesse 1, nadat hij door zijn voormalige jeugdtrainer bij Sparta Mike Snoei was meegenomen. Daarna speelde de Ghanees onder meer voor Sparta, Levante in de Primera Divison en Bolton Wanderers in de Premier League.

Het voetballen en scoren zit Jesaja zodoende in de genen. Mainz, dat erom bekend staat kansen te geven aan jonge voetballers, hoopt de profiteren van de nalatigheid van Vitesse. Hoewel Mustapha al zes duels in Oranje Onder 16 speelde en bij zijn club uitstekende statistieken kan overleggen, werd er nog nooit met hem over een contract gesproken. De kans lijkt daardoor groot dat Vitesse genoegen moet nemen met een opleidingsvergoeding van in totaal ruim tweehonderdduizend euro.

Ook Villearreal en Feyenoord toonden interesse in Mustapha. Maar het verhaal van Mainz spreekt hem het meest aan, omdat er voor hem een duidelijke route naar het eerste elftal is uitgestippeld.