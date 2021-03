Een van de bizarste dagen uit de geschiedenis van Oranje

Ongelooflijke blijdschap bij Oranje in 2004, nadat de ploeg toch doorgaat naar de knock-outfase. Ⓒ FOTO’S GETTY IMAGES

AMSTERDAM - In de aanloop naar het duel met Letland zullen de gedachten van bondscoach Frank de Boer ongetwijfeld teruggaan naar 23 juni 2004, toen hij als aanvoerder van het Nederlands elftal op een bizarre woensdag in Braga onverwachts de groepsfase van het EK in Portugal overleefde. De 3-0 zege op Letland was daar mede de oorzaak van. Een terugblik in vijf delen.