Koeman: 'Slecht als je alleen maar met dat idee komt'

"We zijn al een tijdje niet meer de beste van de wereld, dus dan probeer je op andere manieren resultaat te halen", zei Koeman op de persconferentie voor het duel met de Portugezen. "We weten dat we vrijdag niet veel hebben afgedwongen, maar Engeland heeft ook niet veel kansen gehad."

Cillessen

De bondscoach vertelde dat hij met de diverse clubs geen afspraken heeft gemaakt over de belasting van de spelers. "Er hoeft niemand gespaard te worden, ik kan opstellen wie ik wil", aldus Koeman, die Jasper Cillessen tegen de Portugezen laat keepen. "Morgen spelen we weer tegen een ander systeem dan dat Engeland hanteert, maar we zullen beter moeten staan als team en aan de bal meer moeten brengen."

Tegenhouden

Koeman beaamde dat het 5-3-2-systeem niet alleen maar tegenhouden betekent. "We hopen zelf aanvallend meer te brengen, want we komen hier niet om alleen maar te verdedigen. Als je alleen dat idee zou hebben, zou dat slecht zijn. We moeten langer balbezit houden en meer voor de goal komen."