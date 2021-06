Julian Alaphilippe op imponerende wijze naar ritwinst en geel na dramatische openingsrit

Het was niet de eerste beste aanval die leidde tot de ontsnapping van de dag. Het duurde even voordat een kopgroep met Danny van Poppel en Ide Schelling ontstond. De zes bleven tot halverwege de etappe samen, toen besloot Schelling er vandoor te gaan. De Nederlander draagt dankzij zijn solo zondag de bolletjestrui en kreeg ook de prijs voor de strijdlust toebedeeld.

Achter hem gebeurde er ook van alles. Een massale valpartij op zo’n 40 kilometer voor de finish zorgde voor enorme opschudding. Een toeschouwer stond met een kartonnen bord half op de weg, met de rug naar het aanstormende peloton.

Tony Martin botste keihard op de fan en met hem gingen tientallen wielrenners achter hem onderuit. Jumbo-Visma, waarvan heel wat renners bij de valpartij betrokken waren, liet niet veel later weten dat al hun renners ’oké’ waren. Dat gold niet voor Jasha Sütterlin. De 28-jarige Duitser van Team DSM was er het slechtst aan toe en moest opgeven.

Nieuwe massaval

Door de grote valpartij deed het peloton het lang rustig aan, maar in de laatste tien kilometer werd er toch versneld. Op ruim zeven kilometer van de streep was het weer raak. In dalende lijn ging een renner van B&B Hotels onderuit, waarna het halve peloton onderuitging. Dit keer werd er niet gewacht, zo vlak voor de finish. Viervoudig winnaar Christopher Froome lag er ook bij en was een van de grootste slachtoffers. Hij kwam samen met onder andere oud-wereldkampioen Mads Pedersen op grote achterstand binnen.

Van der Poel leek veel te ver te zitten aan het begin van de klim, maar schoof net op tijd op. Deceuninck-Quick-Step opende in dienst van Julian Alaphilippe. De wereldkampioen ging al op ruim twee kilometer aan. Daarachter probeerden een aantal, waaronder Tadej Pogacar en Primoz Roglic, de oversteek te maken, maar ze kwamen, net zoals Van der Poel, niet in de buurt.

De Fransman was niet meer te achterhalen. Hij kwam met voorsprong aan en is automatisch de eerste geletruidrager. Daarachter werd Michael Matthews tweede voor Primoz Roglic.

