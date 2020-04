Tweevoudig wereldkampioen Gianni Bugno (56) in ziekenhuis opgenomen

De tweevoudige ex-wereldkampioen verloor donderdagmorgen in Latina even het bewustzijn en is volgens Il Messaggero vervolgens overgevlogen naar de Italiaanse hoofdstad.

„Ik viel als een peer op de grond”, zegt hij in de Italiaanse krant. „Ik denk dat het aan stress te wijten is, na een moeilijke periode, maar nu gaat het veel beter.”

De 56-jarige Italiaan moet wel nog enkele dagen in het ziekenhuis San Camillo in Rome blijven. Bugno is voorzitter van de internationale rennersvakbond (CPA) en turnde zich na zijn carrière tot helikopterpiloot om.

In zijn rijk gevulde carrière won hij naast twee wereldtitels onder meer ook de Ronde van Vlaanderen en de Giro d’Italia.