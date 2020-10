Bosz op zoek naar eerste zege, Weghorst jaagt op goals

Bij FSV Mainz proberen Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius thuis te voorkomen dat het Leverkusen van trainer Peter Bosz en zijn pupil Daley Sinkgraven hun eerste competitiezege pakken.

Jeffrey Gouweleeuw probeert met FC Augsburg de nieuwe club van Justin Kluivert (RB Leipzig) van scoren te houden, terwijl Javairô Dilrosun en Deyovaisio Zeefuik het met Herthe BSC opnemen VfB Stuttgart.

Bij Freiburg zitten er twee Nederlanders in de ziekenboeg: doelman Mark Flekken en middenvelder Guus Til. Zij moeten vanaf de zijkant toekijken hoe Tahith Chong op bezoek komt met Werder Bremen. Joshua Brenet en Melayro Bogarde hopen op speelminuten bij Hoffenheim, dat thuis tegenover Borussia Dortmund staat.

Later op de avond staat Mike van der Hoorn (Arminia Bielefeld) mogelijk oog in oog met Joshua Zirkzee, maar dan moet de 19-jarige spits wel speeltijd krijgen bij Bayern München. Het toetje in de Bundesliga wordt zaterdag verzorgt door Wout Weghorst, die samen met zijn ploegmaat Jeffrey Bruma bij Wolfsburg afreist naar Borussia Mönchengladbach.

Programma en uitslagen

15.30 uur: FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen

15.30 uur: FC Augsburg - RB Leipzig

15.30 uur: Hertha BSC - VfB Stuttgart

15.30 uur: SC Freiburg - Werder Bremen

15.30 uur: Hoffenheim - Borussia Dortmund

18.30 uur: Arminia Bielefeld - Bayern München

20.30 uur: Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg

