Feyenoord vult prijzenkast en kan nog clubrecord evenaren

Feyenoord was in 1961, 1962, 1965, 1969, 1971, 1974, 1984, 1993, 1999 en 2017 ook de beste ploeg van de Eredivisie, die sinds 1956 bestaat. De club werd ook kampioen in 1924, 1928, 1936, 1938 en 1940.

Arne Slot staat nu in een mooi rijtje met trainers die Feyenoord kampioen hebben gemaakt. George Sobotka, Franz Fuchs, Willy Kment, Ben Peeters, Ernst Happel, Wiel Coerver, Thijs Libregts, Willem van Hanegem, Leo Beenhakker en Giovanni van Bronckhorst gingen hem voor.

Feyenoord verloor dit seizoen pas één wedstrijd in de Eredivisie. PSV was op 18 september met 4-3 te sterk. Alleen in het seizoen 1969-1970 leed de club maar één nederlaag in een volledig seizoen in de Eredivisie. De Rotterdammers eindigden toen als tweede, achter kampioen Ajax.

Ajax en PSV werden vaker kampioen dan Feyenoord. De club uit Amsterdam veroverde 36 keer de landstitel. PSV was 24 keer de beste club van Nederland.

Kampioen Feyenoord kan nog clubrecord evenaren

Feyenoord heeft voor de zestiende keer de landstitel gewonnen. De club mocht feestvieren na een thuiszege op Go Ahead Eagles (3-0) in een Kuip vol met dolgelukkige mensen.

De club was met afstand de beste ploeg van de Eredivisie en kan het seizoen nog succesvoller maken door met een clubrecord te finishen. De ploeg van trainer Arne Slot eindigt de competitie met 85 punten als het ook de laatste twee competitieduels met FC Emmen en Vitesse wint. Dat is een evenaring van de beste prestatie ooit die Feyenoord in het seizoen 1972-1973 leverde.

De club werd toen tweede met 58 punten, maar een overwinning leverde destijds 2 punten op. Omgerekend naar de huidige puntentelling zou het Feyenoord van toen zijn uitgekomen op 85 punten. Ajax werd dat seizoen kampioen met 93 punten, een record sinds de invoering van de Eredivisie in 1956.

Feyenoord verloor dit seizoen pas eenmaal in de Eredivisie, in de zevende speelronde tegen PSV (4-3). Sindsdien is de ploeg maar liefst 25 competitieduels ongeslagen. Alleen in het seizoen 1969/1970 leed Feyenoord maximaal één nederlaag in een volledige competitie. De zege op Go Ahead Eagles was alweer de twaalfde op rij in de Eredivisie.

Slot bekroont jubileumduel met eerste hoofdprijs als trainer

Trainer Arne Slot heeft zijn honderdste duel als trainer in de Eredivisie bekroond met zijn eerste hoofdprijs als coach. Hij stelde met Feyenoord de landstitel veilig door Go Ahead Eagles in een uitverkochte Kuip te verslaan (3-0).

Slot leidde AZ en Feyenoord naar 68 overwinningen in de Eredivisie. Zes trainers wonnen eveneens minimaal 67 van hun eerste 100 duels in de Eredivisie. Dat waren Aad de Mos (75), Guus Hiddink (72), Rinus Michels (71), Eric Gerets (71), Phillip Cocu (71) en Louis van Gaal (69).

Slot (68) heeft al meer duels in de Eredivisie gewonnen als trainer dan als speler (61 zeges in 208 wedstrijden). Hij werd als speler van PEC Zwolle tweemaal kampioen in de eerste divisie.