Valckx en Van Hooijdonk waarschuwen voor kracht Portugezen ’Sporting zal proberen Ajax uit de tent te lokken’

„De spelers in Portugal sparen hun tegenstanders niet.” Ⓒ ANP/HH

LISSABON - Ajax stuitte in Europees verband in totaal negentien keer op Portugese tegenstand, won zeven keer en verloor negenmaal. Beide ontmoetingen met Sporting Portugal eindigden (in 1988) in een nederlaag. Maar waarom hebben Nederlandse ploegen het zo moeilijk met clubs uit Portugal?