Herbeleef de ongelooflijke Tour-tijdrit van Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard heeft in de zestiende etappe van de Tour de France, een tijdrit over 22 kilometer, op imponerende wijze zijn leidende positie in het algemeen klassement uitgebreid. De Deense geletruidrager van Jumbo-Visma pakte 1 minuut en 38 seconden op nummer twee Tadej Pogacar.

Jonas Vingegaard Ⓒ ANP/HH