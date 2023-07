LIVE Tour: Imponerende Vingegaard sloopt Pogacar

Volg de tijdrit hier op de voet via ons liveblog

Vooruitblik Boogerd

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Boogerd, die zelf als vijfde eindigde in de Tour van 1998 en zelf twee etappes won (1996 en 2002) zijn licht schijnen over etappe 16 (een tijdrit van Passy naar Combloux over 22,4 kilometer).

De enige race tegen de klok in deze editie van de Ronde van Frankrijk en ook ’maar’ 22,4 kilometer lang. De erkende tijdrijders komen er bekaaid van af, al is het wel gewoon een individuele tijdrit naar de Alpen, met toch nog 880 hoogtemeters.

Boogerd is stellig over de tijdrit: ,,Vingegaard! Jonas Vingegaard gaat voor de ritzege en en tijdwinst op Tadej Pogacar.” Hij vervolgt: ,,Hij zal er vol voor gaan en moet geen twijfels meer hebben. Dan wint hij daar.” Vorig jaar ’gaf’ hij in de slottijdrit de zege aan ploeggenoot Wout van Aert. ,,Dat gaat deze keer echt niet gebeuren.”

Spel op de wagen

De slotklim in de tijdrit (Cote de Domancy) is voor Boogerd geen onbekende. ,,Ik heb hem zelf ook opgereden. Vervolgens dromt hij nog een feitje op: ,,Bernard Hinault werd daar in 1980 wereldkampioen, kwamen ze met z’n allen aan. Het spel is daar op de wagen, hoor.”

In 2016 werd de de Domancy ook bedwongen in de Tour, toen een klimtijdrit over 17 kilometer. Destijds won Chris Froome, weet de oud-renner nog. ,,Froome klopte Tom Dumoulin daar.”

