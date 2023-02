Vitesse ondanks Europees succes toch flink in de min

„We zijn daar gematigd tevreden over”, geeft algemeen directeur Pascal van Wijk aan. „Hoewel het verlies met 28,8 procent verkleind is, hadden we in het afgelopen seizoen eigenlijk een nog grotere stap willen zetten.”

Coronamaatregelen

Van Wijk geeft aan dat maatregelen ter bestrijding van het coronavirus een negatieve invloed hebben gehad op de cijfers. „De stijging van zowel de omzet als de kosten wordt grotendeels ingegeven door de overwintering in Europa en de impact van het coronavirus. Hoewel de consequenties van laatstgenoemde factor in 2021/2022 nog steeds voelbaar waren – we moesten opnieuw meerdere thuiswedstrijden zonder publiek afwerken – was de invloed een jaar eerder nog vele malen groter.”

De omzetstijging werd voor een fors deel tot stand gebracht door de Europese revenuen. „Dankzij het bereiken van de achtste finales van de UEFA Europa Conference League hebben we ongeveer 6,5 miljoen euro aan premies ontvangen. Een bedrag dat uiteindelijk wel aanmerkelijk lager uitvalt, na aftrek van bonussen, reiskosten en overige gerelateerde uitgaven. Maar het moge duidelijk zijn dat het Europese succes niet alleen sportief en historisch, maar ook financieel gezien heel belangrijk is geweest voor Vitesse”, aldus Van Wijk.

Afgelopen seizoen was het laatste van Vitesse onder Russisch eigenaarschap. Na de Russische inval in Oekraïne besloot Valeriy Oyf in navolging van zijn grote vriend Roman Abramovich bij Chelsea zich terug te trekken en de club in de verkoop te zetten. Daarbij werd een schuld van 155 miljoen euro kwijtgescholden. Door het vertrek van de Russen is Vitesse echter ook de pinautomaat voor gratis geld kwijt. Oyf en de voorgangers Aleksandr Chigirinskiy en Merab Jordania pasten jaarlijks het tekort op de begroting bij.

Transfersommen

De nieuwe eigenaar, de Amerikaanse Common Group van Coley Parry, heeft zich tot medio 2027 garant gesteld voor tekorten, maar bij zijn presentatie gaf de zakenman aan dat hij geen trek heeft om jaarlijks geld bij te storten en in Vitesse geïnvesteerd heeft, omdat hij de overtuiging heeft dat het een winstgevend project kan worden. Dat zal dan met lucratieve transfers moeten gebeuren, maar daar heeft Vitesse de afgelopen jaren weinig succes mee gehad in tegenstelling tot andere subtoppers als FC Utrecht, SC Heerenveen en FC Groningen. Waar die jaarlijks miljoenenwinsten boeken op de transfermarkt, daar heeft Vitesse de afgelopen jaren alleen maar negatieve transferresultaten gekend. Ook het afgelopen seizoen was het transferresultaat 600.000 euro negatief. „In dit boekjaar hadden we daar meer uit willen halen, in de vorm van uitgaande transfers. Nu moesten we het in dit opzicht vooral hebben van de transfer van onze technisch directeur en diverse doorverkoopbedragen. De doelstelling voor de langere termijn is nog steeds om meer vergoedingssommen te kunnen bijschrijven”, aldus Van Wijk.

Dat is een mooie ambitie, maar die zal niet eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. Het probleem met de huidige selectie is dat die voor het groot deel uit huurlingen bestaat en uit spelers op leeftijd zonder transferwaarde. Bovendien loopt sterkhouder Sondre Tronstad na dit seizoen uit zijn contract. Het groepje spelers dat wel transferwaarde heeft, is gering (Million Manhoef, Enzo Cornelisse, Matus Bero, Melle Meulensteen, Carlens Arcus en Maxi Wittek).

Overname

Overigens is de overname van Vitesse door de Common Group nog steeds niet goedgekeurd door de licentiecommissie van de KNVB. Dat is een tijdrovend proces, waarbij onder andere de financiële draagkracht van de overnamepartij en de herkomst van het geld worden onderzocht. „Door aanvullende vragen en stukken verloopt het overnametraject trager dan we verwacht hadden, maar we blijven hopen op een zo spoedig mogelijke afronding. Aan onze kant doen we er in ieder geval alles aan om het traject waar mogelijk te bespoedigen”, aldus Van Wijk.

En dan speelt er ook nog de kwestie rond Stadion Gelredome. Uit onvrede over de stadionhuur heeft Vitesse bijna vijf jaar geleden het huurcontract opgezegd, maar omdat er al die tijd geen overeenstemming werd bereikt met stadioneigenaar Nedstede, dreigde een precaire situatie, omdat de club voor het behoud van de licentie per maart aan moest kunnen geven in welk stadion er komend seizoen wordt gespeeld. Rondom de behandeling van het kort geding over het eeuwig speelrecht, dat Vitesse vorige week had aangespannen, kwamen de partijen alsnog met elkaar in gesprek. „Er is overeenstemming bereikt over diverse punten, maar een aantal punten moet nog steeds nader worden uitgewerkt op weg naar hopelijk een definitief akkoord”, laat Van Wijk weten over dit dossier.

