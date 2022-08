Positieve dopingtest voor sprinter Solomon Bockarie: ’Ik wil mijn naam zuiveren’

Donderdag kreeg hij een brief van de Dopingautoriteit in de bus, waarin staat dat groeihormoon GHRP-2 in zijn urinemonster is aangetroffen. Bockarie werd tussen eind mei en begin juli drie keer gecontroleerd. „Twee keer out-of-competition en één keer tijdens de NK Teams op zaterdag 21 mei in Assendelft.” De brief meldt dat de aangetroffen stof op de dopinglijst van de Atletiekunie staat, en daarmee een overtreding van het dopingreglement inhoudt. Consequenties zijn mogelijk een periode van uitsluiting en het vervallen van wedstrijdresultaten. Een mogelijke schorsing van vier jaar betekent normaliter einde carrière voor Bockarie. „En dit terwijl atletiek mijn leven is. Ik heb er zolang keihard voor getraind.”

Bockarie liep eind april in Botswana nog 10.30 op de 100 meter en 20.60 op de 200 meter, waardoor hij geruime tijd kandidaat was voor de Nederlandse 4x100 meter estafette, die in juli en augustus acteerde in Eugene en München tijdens de WK en EK atletiek. Sinds 2015 komt hij uit voor Nederland en behoort met persoonlijke records van 10.13 op de 100 meter, 20.37 op de 200 meter en 6.62 op de 60 meter indoor tot de allerbeste Nederlandse sprinters aller tijden. Hij nam twee keer deel aan de Olympische Spelen en reikte tot vier EK-finales op de 100, 200 en 4x100 meter.

Of Bockarie beroep gaat aantekenen tegen de positieve dopingtest weet hij nog niet. „Een B-staal aanvragen kost geld en een advocaat in de hand nemen eveneens. En ik weet dat het lastig is om zo’n uitslag aan te vechten. Daarom hoop ik echt dat het een vergissing is. In de brief staat namelijk dat de test op vrijdag 1 juli plaatsvond, maar het was zaterdag 2 juli.”

Bockarie is een oorlogskind, zo valt te lezen in het boek Solo, van oorlogskind tot olympiër uit 2020, waarin sportjournalist Hugo Verkley het leven van Bockarie beschrijft, die in de jaren ’90 opgroeide in Sierra Leone tijdens een burgeroorlog, waarin op tienjarige leeftijd zijn vader voor zijn ogen werd doodgeschoten.