Van de Donk staat te trappelen: ’Droom in vervulling’

Danielle van de Donk met een hoogstandje. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een week eerder dan de mannen beginnen de vrouwen woensdag aan de Champions League. Verspreid over Europa komen diverse Oranje Leeuwinnen, onder wie Sari van Veenendaal en Danielle van de Donk, met hun clubs in actie. Landskampioen FC Twente vertegenwoordigt Nederland in het grootste Europese clubtoernooi en treft het Oostenrijkse St. Pölten.