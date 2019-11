Nederlands racetalent in voetsporen Senna en Schumacher

Verschoor deed dat ook nog namens een Nederlands team: MP Motosport. De 18-jarige rijder uit Benschop maakt het hele weekeinde al indruk in zijn Formule 3-auto en startte de hoofdrace als vierde. Dankzij een paar prachtige inhaalacties stoomde hij op naar voren.

Met zijn zege komt de debutant in een illuster rijtje terecht. Eerder wonnen ook onder anderen Ayrton Senna, Michael Schumacher en David Coulthard de prestigieuze race.

„Om eerlijk te zijn, kan ik het nog niet geloven”, aldus Verschoor. „Ik heb gewoon de Grand Prix van Macau gewonnen! Het was een heel drukke race en ik stond onder druk. Tot het einde toe moest ik me blijven concentreren en ik ben nog steeds een beetje aan het bijkomen. Ik en het team zijn misschien niet zo ervaren of constant op hetzelfde niveau als sommige andere gasten, dus dit is een enorm resultaat voor het team, mijzelf en iedereen die hierbij betrokken is. Ik wil iedereen bij MP Motorsport bedanken.”