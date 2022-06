Eran Zahavi terug bij oude liefde Maccabi Tel Aviv

Zahavi (34) had ook een aanbieding op zak om aan de slag te gaan bij het Braziliaanse Botafogo, maar verkoos uiteindelijk een terugkeer in eigen land. Zahavi wordt met een jaarsalaris van 1,2 miljoen euro de best betaalde speler van Maccabi Tel Aviv. ,,Ik wil de clubleiding en de supporters van Maccabi bedanken. Ik kon ze niet teleurstellen en een andere keuze maken. Ik heb nu de kans om alle liefde terug te betalen”, aldus Zahavi, die de afgelopen twee seizoenen voor PSV in 79 duels 37 doelpunten maakte.

