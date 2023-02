Patrick Roest sloopt de concurrentie op 5 kilometer bij NK

Roest kwam in Thialf tot 6.08,77. Daarmee was hij 4 seconden sneller dan Bosker. Die hield met een tijd van 6.12,95 Bergsma (6.13,37) van het zilver. Bergsma was de titelverdediger. De 37-jarige Fries won de nationale titel op de 5 kilometer in oktober 2021 in een tijd van 6.07,30. Beau Snellink viel met 6.17,85 naast het podium.

De NK afstanden gelden ook als kwalificatie voor de WK afstanden die van 2 tot en met 5 maart worden gehouden in Heerenveen. De top drie op de 5000 meter mag in principe rekenen op een ticket voor de WK.

Roest vroeg in veld snel

Roest moest in Thialf als eerste van de favorieten een tijd neerzetten. Na een race met een aflopend schema tegen Jordy van Workum bleef Roest opnieuw onder de 6.10 minuten. Hij was langzamer dan in december bij de wereldbekerwedstrijden. Toen verbeterde hij het baanrecord naar 6.04,36, maar hij bleek ruim sneller dan zijn concurrenten.

Kwartet aan titels

Voor Roest is het de vierde nationale titel op de 5000 meter. De schaatser die dit seizoen al Nederlands en Europees kampioen allround werd, won nog nooit de wereldtitel op de 5000 meter.

Spetterend slot

„Ik moest er een beetje inkomen, maar de laatste drie rondjes kon ik gas geven. Dat geeft me een goed gevoel”, zei Roest bij de NOS. „Voor mijn gevoel kan het nog een stuk sneller. Ik ben blij dat de titel weer op mijn naam staat.”