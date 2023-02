Roest, Scheperkamp en Rijpma-De Jong pakken Nederlandse titels in Thialf

Roest kwam in Thialf tot 6.08,77. Daarmee was hij 4 seconden sneller dan Bosker. Die hield met een tijd van 6.12,95 Bergsma (6.13,37) van het zilver. Bergsma was de titelverdediger. De 37-jarige Fries won de nationale titel op de 5 kilometer in oktober 2021 in een tijd van 6.07,30. Beau Snellink viel met 6.17,85 naast het podium.

De NK afstanden gelden ook als kwalificatie voor de WK afstanden die van 2 tot en met 5 maart worden gehouden in Heerenveen. De top drie op de 5000 meter mag in principe rekenen op een ticket voor de WK.

Roest vroeg in veld snel

Roest moest in Thialf als eerste van de favorieten een tijd neerzetten. Na een race met een aflopend schema tegen Jordy van Workum bleef Roest opnieuw onder de 6.10 minuten. Hij was langzamer dan in december bij de wereldbekerwedstrijden. Toen verbeterde hij het baanrecord naar 6.04,36, maar hij bleek ruim sneller dan zijn concurrenten.

Kwartet aan titels

Voor Roest is het de vierde nationale titel op de 5000 meter. De schaatser die dit seizoen al Nederlands en Europees kampioen allround werd, won nog nooit de wereldtitel op de 5000 meter.

Spetterend slot

„Ik moest er een beetje inkomen, maar de laatste drie rondjes kon ik gas geven. Dat geeft me een goed gevoel”, zei Roest bij de NOS. „Voor mijn gevoel kan het nog een stuk sneller. Ik ben blij dat de titel weer op mijn naam staat.”

Scheperkamp wint 500 meter

Merijn Scheperkamp heeft voor het eerst de Nederlandse titel op de 500 meter veroverd. De Europees kampioen sprint van Jumbo-Visma bleef in het klassement over twee races Hein Otterspeer en Stefan Westenbroek voor.

De drie schaatsers die de snelste tijd in een van de twee races hadden neergezet, kwalificeren zich in principe voor de WK afstanden. Naast Scheperkamp, die met 34,61 de snelste was, zijn dat Dai Dai N'tab (34,89) en Otterspeer (34,91).

Tweede 500 meter

Scheperkamp kwam op de tweede 500 meter tot de beste tijd van 34,81. Hij versloeg in zijn rit N'tab die met 35,28 zakte naar de vijfde plaats in het klassement. N'tab wist vooraf aan zijn rit, de laatste van de negen ritten, al dat hij met 34,89 zeker was van kwalificatie voor de WK.

Westenbroek werd met 34,93 tweede op de tweede 500 meter. Die tijd was echter 2 honderdsten van een seconde te langzaam om zich te plaatsen voor de wereldkampioenschappen.\

Verbij er niet bij

Titelverdediger Kai Verbij deed niet mee op de NK afstanden. De 28-jarige schaatser van Jumbo-Visma meldde zich afgelopen woensdag af met een liesblessure en zette een punt achter het seizoen. Verbij verdedigt daarmee op de WK afstanden ook zijn wereldtitel op de 1000 meter niet.

Rijpma-De Jong slaat weer toe

Antoinette Rijpma-De Jong heeft haar nationale titel op de 1500 meter geprolongeerd. De 27-jarige schaatsster van Jumbo-Visma won in 1.55,21. De Friezin bleef Marijke Groenewoud en Jutta Leerdam nipt voor.

Rijpma-De Jong verbeterde in december het baanrecord in Thialf van Ireen Wüst. Aan die tijd van 1.52,95 kwam ze deze keer bij lange na niet. In de rit tegen Joy Beune was ze snel gestart, maar was haar verval in de tweede volle ronde groot. Met een goede laatste ronde was ze nog net sneller dan Groenewoud.

Leerdam

Groenewoud dook met 1.55,38 minder dan een honderdste van een seconde onder de tijd van Jutta Leerdam. Ze versloeg in haar rit Reina Anema ruim. Leerdam was in de rit ervoor razendsnel van start gegaan en moest de laatste ronde overleven. Ze eindigde in 1.55,39. Joy Beune werd vierde in 1.55,78.

