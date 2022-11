Spaanse media: ’De beste Frenkie de Jong die we bij Barça gezien hebben’

Voetbal

Opluchting bij Oranje-opponent Senegal: sterspeler Mané ’niet ernstig geblesseerd’

Sadio Mané is niet ernstig geblesseerd en zal op tijd fit zijn voor het WK in Qatar. Dat zei assistent-coach Dino Toppmöller van Bayern München over de Senegalese aanvaller, die dinsdagavond na ongeveer 20 minuten uitviel bij de Duitse club in de met 6-1 gewonnen wedstrijd tegen Werder Bremen.