Programma CL: Real Madrid en AC Milan verdedigen voorsprong in return

Chelsea - Real Madrid

Titelhouder Real Madrid was het dolende Chelsea met 2-0 de baas in Bernabeu, al had de score tegen tien man misschien nog wel hoger uit moeten vallen. Karim Benzema opende in Madrid al vroeg de score, waarna een kwartier na rust Ben Chilwell rood ontving. Echter scoorde in het restant enkel Marcos Asensio nog met een fraai schot.

Afgelopen weekend was Asensio ook trefzeker toen Real Madrid met 0-2 won op bezoek bij Cadiz. Het zelfvertrouwen van Chelsea kreeg ondertussen nog een knauw thuis tegen Brighton & Hove Albion. De ploeg van Joël Veltman won ondanks een vroege achterstand met 1-2 op Stamford Brigde. The Blues staan zodoende slechts elfde in de Premier League. Is dat over anderhalve maand nog steeds zo, dan behaalt de club de laagste eindklassering in de competitie sinds 1996.

SSC Napoli - AC Milan

In de Italiaanse clash was het verschil vorige week kleiner. AC Milan won met 1-0 dankzij een rake knal in de korte hoek van Ismaël Bennacer. Hoewel de Napolitanen vervolgens eveneens met tien man kwamen te staan na rood voor Frank Anguissa waren in de slotfase flink wat kansen voor de Serie A-koploper op de gelijkmaker, maar doelman Mike Maignan hield zijn ploeg op voorsprong in het tweeluik.

Sandro Tonali wordt achtervolgd door Frank Anguissa, die geschorst is voor de return. Ⓒ ANP/HH

AC Milan kon de zege dit weekend geen goed vervolg geven in de competitie. Op bezoek bij Bologna bleef de uittredend kampioen steken op 1-1. Ook de aanstaand kampioen morste punten, tegen Hellas Verona bleef het 0-0. Die schade kan de ploeg van Luciano Spalletti lijden, want de marge op Lazio Roma bedraagt nog veertien punten met nog acht duels op het menu. AC Milan, dat vierde staat, volgt zelfs op 22 punten.