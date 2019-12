Van der Poel na ruim een jaar weer eens verslagen

De Belgische renner won met een lange solo de Hotondcross in Ronse, die meetelt voor de DVV Trofee. Eli Iserbyt werd tweede en Van der Poel finishte op ruim twee minuten als derde.

Van der Poel startte voor de cross in Ronse dit seizoen negen keer. Die wedstrijden kwam hij allemaal als winnaar over de streep. De laatste cross die de wereldkampioen niet won, was de Koppenbergcross op 1 november 2018. In de hele winter van 2018-2019 zegevierde hij 32 keer. Dit seizoen won hij al negen keer.

De veldrijders kregen in Ronse een loodzwaar parcours met lange modderstroken voor de kiezen. Aerts pakte daarin al vroeg het initiatief en hield goed stand. Iserbyt blijft leider in het klassement, maar zag Aerts wel dichterbij komen tot 1.45 minuut.

Niet goed genoeg

Van der Poel wees op de zware trainingsstage die hij in de afgelopen week had gehad. „Het is altijd afwachten hoe je terugkomt van een stage, maar het was gewoon niet goed genoeg om te winnen vandaag”, zei hij. De wereldkampioen had het ook lastig op het modderige parcours. „Als je iets minder bent, gaat het technisch ook minder. Daarnaast had ik al snel door dat ik het tempo van Aerts niet kon volgen.”

Dat er een einde is gekomen aan een lange zegereeks, deerde Van der Poel ogenschijnlijk niet. „Op een gegeven moment moet dat een keer stoppen. Je kunt ze ook niet allemaal winnen”, vond hij. „Ik ga nu proberen een nieuwe reeks op te bouwen, maar of die nog zo lang wordt, dat weet ik niet.”