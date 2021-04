AZ kan in ’eventuele kampioenswedstrijd Ajax’ beschikken over Teun Koopmeiners

De AZ-captain kreeg in Tilburg al in de 5e minuut de rode kaart, nadat hij de noppen van zijn schoen op het onderbeen van Vangelis Pavlidis had gezet. „Het was een ongelukkig moment”, zei de 23-jarige international, die met vijftien doelpunten clubtopscorer in de Eredivisie is. „Maar ik had totaal niet de intentie om hem te raken. Ik had mijn been al in de lucht en kon geen kant meer op. Ik voelde dat ik hem pijnlijk raakte. De scheidsrechter kon geen andere kant meer op. Ik snap het wel.”

De aanklager betaald voetbal kwam met een schikkingsvoorstel van twee wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. AZ en Koopmeiners gingen daarmee akkoord.