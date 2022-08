Noa Lang vier tot zes weken uitgeschakeld

Voor Lang komt de blessure ongelegen: hij wilde deze zomer vertrekken, al gaf hij onlangs wel aan dat een verlengd verblijf bij Club Brugge niet langer een probleem zou zijn. Club zal Lang wel moeten missen wanneer de Champions League begin september wordt afgetrapt.

Bekijk ook: Gini Wijnaldum breekt scheenbeen tijdens training AS Roma

De blessure komt op een slecht moment voor Lang. De oud-speler van Ajax wilde voor 1 september graag een mooie transfer maken. Het is nog onduidelijk of hij beschikbaar is voor de komende interlands van het Nederlands elftal tegen Polen (22 september) en België (25 september) in de Nations League. Dat zijn de laatste duels van Oranje voor het WK in Qatar, dat op 20 november van start gaat.

Bron: Het Nieuwsblad