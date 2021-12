Sport kort: Stan Pijnenburg naar WK-finale op koningsnummer

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zwemmer Pijnenburg naar WK-finale op koningsnummer

15.53 uur: Zwemmer Stan Pijnenburg heeft zich bij de WK kortebaan in Abu Dhabi geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag. Met 46,60 seconden zette Pijnenburg de zevende tijd neer in de halve finales. De 25-jarige Brabander, met 46,38 de houder van het Nederlands record, mag dinsdag in het 25-meterbad gaan strijden om de medailles op het koningsnummer. Bij de EK van vorige maand in Kazan werd hij vijfde op de 100 vrij.

Pijnenburg klokte in de series 47,13. Jesse Puts werd met 47,97 uitgeschakeld.

De Italiaan Alessandro Miressi was een klasse apart in de halve finales. Miressi was met 45,58 de enige die onder de 46 seconden bleef. Achter hem zijn de verschillen vrij klein.

Tessa Giele bleef steken in de halve finales van de 100 vlinder. De 19-jarige zwemster verbeterde wel opnieuw haar persoonlijk record. Ze tikte aan in 56,88, aanzienlijk sneller dan het pr dat ze 's ochtends in de series had gezwommen (57,24). Giele eindigde als twaalfde in het veld van zestien zwemsters.

Cambuur twee competitiewedstrijden zonder geschorste Schmidt

15.47 uur: SC Cambuur kan de komende twee competitiewedstrijden niet beschikken over Doke Schmidt. De verdediger kreeg zondag in de verloren thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (1-2) een rode kaart na een overtreding op Tibor Halilovic. Cambuur is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager van de KNVB voor drie duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk.

Schmidt mist woensdag de laatste competitiewedstrijd van dit jaar van Cambuur, tegen Heracles Almelo, en hij is er halverwege januari bij de hervatting van de Eredivisie tegen Sparta Rotterdam ook niet bij.

Miedema treft met Arsenal vijf landgenotes in Champions League

14.00 uur: Voetbalster Vivianne Miedema neemt het met Arsenal in de kwartfinales van de Champions League op tegen VfL Wolfsburg. Bij de Duitse club spelen onder anderen de Oranje-internationals Dominique Janssen, Jill Roord, Shanice van de Sanden, Joëlle Smits en Lynn Wilms. Janssen en Roord waren eerder teamgenotes van Miedema bij Arsenal.

Wolfsburg schaarde zich afgelopen week bij de laatste acht in de Champions League door de Engelse kampioen Chelsea in de laatste groepswedstrijd met 4-0 te verslaan. Wolfsburg, Juventus en Chelsea eindigden allemaal op 11 punten; op basis van het doelsaldo viel de Engelse club af.

Lieke Martens neemt het met FC Barcelona, de titelhouder in de Champions League voor vrouwen, op tegen Real Madrid. De twee Spaanse clubs treffen elkaar eind maart in de kwartfinales. Barcelona staat in eigen land op eenzame hoogte. De vrouwen van Real Madrid eindigden vorig seizoen op gepaste afstand als tweede in La Liga, maar staan nu op de achtste plaats.

Lineth Beerensteyn gaat het met de Duitse kampioen Bayern München opnemen tegen Paris Saint-Germain. Juventus treft zevenvoudig winnaar Olympique Lyon, de club van de geblesseerde Oranje-international Daniëlle van de Donk. De finale van het toernooi is in mei in het stadion van Juventus in Turijn.

Thomas blijft ploeg Ineos trouw en mikt weer op Tour

13.44 uur: Geraint Thomas heeft zijn contract bij de Britse wielerploeg Ineos Grenadiers met twee jaar verlengd. De 35-jarige Welshman blijft daarmee trouw aan de ploeg waar hij al twaalf jaar voor fietst. Thomas boekte zijn grootste succes in 2018 met de eindzege in de Tour de France.

„Ik ben nog steeds supergemotiveerd om hard te werken en hard te trainen. Dat is wat ik graag doe. Ik geniet nog steeds echt van fietsen, mezelf pushen”, zegt hij op de website van Ineos. „Als het einde van je professionele sportcarrière in zicht komt, wil je er elke dag het beste van maken.”

Thomas won dit jaar de Ronde van Romandië, eindigde als derde in het Critérium du Dauphiné en ging met grote verwachtingen de Tour in. Door een val vroeg in de ronde kon hij een goed klassement vergeten. „Tot aan die valpartij in de Tour was ik in de beste vorm die ik ooit heb gehad. Ik ben nog steeds zeer gemotiveerd om te presteren in de grootste wedstrijden. Ik zal komend seizoen waarschijnlijk de Ardennenklassiekers rijden. Die heb ik nog nooit goed gedaan, dus dat is spannend en nieuw. Hopelijk kan ik dan naar de Tour en daar een belangrijke rol spelen.”

Sporters en coaches stemmen digitaal voor verkiezingen Sportgala

12.09 uur: De verkiezingen voor het Sportgala zijn begonnen. Bijna 1100 sporters en ruim 250 coaches kunnen maandag en dinsdag digitaal hun stem uitbrengen. De Jaap Eden-awards voor onder meer de Sportman en Sportvrouw van het Jaar worden woensdagavond uitgereikt op een locatie in Haarlem, waar alleen de genomineerden aanwezig zijn.

Vanwege de coronamaatregelen is een Sportgala in de traditionele vorm, met alle sporters bij elkaar in een grote zaal, niet mogelijk. Sportkoepel NOC*NSF en de NOS, die de verkiezing samen organiseren, hebben daarom een alternatief opgezet. De sporters en coaches kunnen normaal gesproken bij binnenkomst in de zaal in stemhokjes hun stem opgeven, maar dat gebeurt nu in de dagen vooraf al digitaal.

De NOS zendt de bekendmaking van de winnaars vanaf 20.30 uur live uit op tv. Schrijver Frank Heinen vat de bijzondere sportprestaties uit 2020 en 2021 samen, Blaudzun zorgt voor de muzikale omlijsting.

Dubbele belangen leiden tot vertrek voorzitter Belgisch voetbal

11.47 uur: De onenigheid tussen Racing Genk en de Pro League, de organisatie die de Belgische voetbalcompetities organiseert, heeft geleid tot het vertrek van Peter Croonen. Hij was voorzitter van zowel Genk als de Pro League. Croonen (52) legt zijn functie bij de overkoepelende organisatie voor de twee hoogste profcompetities in België nu neer.

Volgens Croonen werd „de spreidstand” met dubbele belangen hem te veel. „Ik pleit voor een onafhankelijk voorzitter, naast onafhankelijke bestuurders”, schrijft hij in een open brief.

Racing Genk had gepleit voor uitstel van de competitiewedstrijden van eind januari en begin februari, omdat in die periode niet alleen het toernooi om de Afrika Cup wordt ook gespeeld, maar ook WK-kwalificatiewedstrijden in Noord- en Zuid-Amerika en in Azië. Genk zou daardoor zo’n tien spelers moeten missen. De Pro League wees dat verzoek echter af.

Genk stapte daarop naar het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) en kreeg daar wel gelijk. De competitieplanner moet nu voor het einde van dit jaar een oplossing aandragen bij het bestuur van de Pro League.

Kromowidjojo eenvoudig door naar halve finales 50 vrij

09.05 uur: Ranomi Kromowidjojo heeft zich bij de WK kortebaan in Abu Dhabi eenvoudig geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. Ze klokte in de series 23,86 en dat was de vierde tijd van het deelnemersveld. De Zweedse Sarah Sjöström noteerde de beste tijd met 23,31.

De 31-jarige Kromowidjojo verdedigt in het emiraat haar wereldtitel op de kortste afstand. De drievoudig olympisch kampioene prolongeerde zondag haar wereldtitel op de 50 meter vlinderslag in een Nederlands record van 24,44 seconden, de tweede tijd ooit. Ze won in Abu Dhabi ook al het goud met de gemengde estafetteploeg op de 4x50 meter wisselslag.

Ook Kim Busch mag later maandag uitkomen in de halve finales van de 50 vrij. Zij zwom met 24,40 de veertiende tijd.

Arno Kamminga bereikte de halve finales van de 50 meter schoolslag met de zesde tijd van het veld: 26,20. Ilja Sjimanovitsj uit Belarus was de snelste op dit nummer in de series met een tijd van 25,77. Kamminga, winnaar van twee zilveren medailles op de Olympische Spelen van Tokio, greep op deze WK kortebaan al zilver op de 200 school.

Stan Pijnenburg wist zich te plaatsen voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. Hij zette met 47,13 de dertiende tijd neer. Jesse Puts redde het niet; hij zwom met 47,49 de 26e tijd. De Canadees Joshua Liendo Edwards was de snelste in de series in 46,26.

Tessa Giele bereikte de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Ze noteerde de dertiende tijd in de series met 57,24. Marrit Steenbergen kwam tekort op de 200 meter wisselslag. Haar tijd van 2.08,74 was de tiende in het veld, terwijl de snelste acht mogen uitkomen in de finale.

Zverev sportman van het jaar in Duitsland

08.15 uur: Tennisser Alexander Zverev is gekozen tot sportman van het jaar in Duitsland. Hij kreeg op een gala in Baden-Baden de meeste stemmen van 980 sportjournalisten. De 24-jarige Zverev veroverde in Tokio de olympische titel en won de afsluitende ATP-Finals. Hij is de eerste tennisser die de eretitel kreeg na Michael Stich dertig jaar geleden. Stich won in 1991 Wimbledon.

Verspringster Malaika Mihambo werd voor het derde jaar op rij gekozen tot Duitse sportvrouw van het jaar. Zij won ook goud op de Spelen in Tokio.

„Mijn olympische zege zal ik nooit vergeten. Ik heb vaker gezegd dat er niets groter is dan de Spelen”, zei Zverev in zijn dankwoord.

Twijfels over deelname ijshockeyers NHL aan Winterspelen

07.56 uur: De kans bestaat dat de profspelers uit de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL niet zullen deelnemen aan de Olympische Spelen in Peking. De afgelopen periode zijn bijna veertig wedstrijden uitgesteld vanwege nieuwe uitbraken van het coronavirus, waardoor het speelschema volledig in de war is gegooid. Mogelijk moeten er nu wedstrijden worden ingehaald in de periode dat de Spelen, die op 4 februari beginnen, bezig zijn.

De NHL was van plan een pauze van drie weken in te lassen om spelers te laten deelnemen aan de Olympische Spelen, maar overweegt dat los te laten. Een dezer dagen komt er een besluit, meldde een woordvoerder van de competitie.

Zondag werden twaalf wedstrijden uit het speelschema gehaald. Het ging om wedstrijden waarbij teams de Amerikaans-Canadese grens moesten oversteken. „Alle komende wedstrijden waarbij een Canadees team tegen een Amerikaans team speelt, zullen worden uitgesteld en verschoven”, meldde de NHL, die verwacht dat de competitie niet volledig stil zal komen te liggen. In de NHL is de vaccinatiegraad bijna 100 procent en zijn besmette spelers niet heel ziek geworden.