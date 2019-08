Bijzondere actie bij Duitse cultclub voor overleden fans

Leden van de fanatieke aanhang hebben posters laten maken met daarop de gezichten van overleden supporters, die het niet was gegund om de club op het hoogste niveau uit te zien omen.

De spandoeken worden logischerwijs opgehangen in het Stadion An der alten Försterei. Zodat de overleden fans er toch een beetje bij kunnen zijn, zo is de gedachte.

Union Berlin, dat werd opgericht in 1906, kwam jarenlang uit in de Regionalliga en de Oberliga, twee divisies in de krochten van het Duitse betaald voetbal.

Die Eisernen dwongen vorig seizoen door een derde plaats en winst in de play-offs promotie af naar de Bundesliga.