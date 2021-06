Bondscoach Frank de Boer kiest voor Donyell Malen tegen Tsjechië

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Noord-Macedonië, staat ook Marten de Roon weer bij de eerste elf, waardoor Ryan Gravenberch naar de bank is verwezen.

Opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind en Van Aanholt; De Roon, Wijnaldum en Frenkie de Jong; Depay en Malen.

Ook de Tsjechische opstelling is bekend. Daar staat uiteraard Patrik Schick weer in de basis. De spits is met drie doelpunten, waaronder de mooiste van het toernooi, een van de revelaties van het EK tot dusver.

Opstelling Tsjechië: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Soucek, Barak, Holes; Masopust, Schick, Sevcic.

Het Nederlands voetbalelftal strijdt met Tsjechië voor een plaats in de kwartfinales van het EK. De wedstrijd wordt in de uitverkochte Puskás Aréna in Boedapest bijgewoond door 58.612 toeschouwers.

Het duel is vanaf ongeveer 17.30 uur ook te volgen via ons liveblog.

Oranje bereikte in 2008 voor het laatst de kwartfinales van een EK. Daarin bleek Rusland na verlenging te sterk. In 2012 strandde het Nederlands elftal in de groepsfase en in 2016 ontbrak Oranje op het EK.

