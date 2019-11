Price rekent af met trauma tegen Van Gerwen

In de openingsfase was Price vele malen scherper op de dubbels dan Van Gerwen. Zo benutte de 34-jarige Welshman van de tien kansen er vier. Daarentegen verzilverde Van Gerwen er van de zeven slechts eentje. Dat resulteerde in een enigszins verrassende 4-1 voorsprong voor Price.

„Hij is een fantastische speler en doet het de laatste tijd goed en hij is goed voor darts”, liet Van Gerwen vooraf al weten dat hij zijn Britse opponent zeker niet zou onderschatten. Ook niet vanwege de bijzondere statistieken. Bij de negentien voorgaande ontmoetingen stapte Price immers achttien keer als verliezer van het podium en kwam het dit jaar in de Premier League eenmaal tot een gelijkspel. Wel liet hij zich de laatste periode steeds meer gelden. Bij de vijf meest recente clashes was de voormalig rugbyer telkens slechts één leg van de zege verwijderd. „Dichtbij telt niet”, benadrukte Mighty Mike voorafgaand.

Titel verdedigen

Na de pauze zette Van Gerwen zondagmiddag zoals zo vaak zijn turbo aan. Scorend schakelde hij een tandje bij en dat resulteerde na tien legs spelen in een gemiddelde van om en nabij 108. Price liep zo’n zeven punten achter, maar beperkte de schade tot aan de tweede pauze en behield de leiding met 6-4. In het vervolg ontliepen beide darters elkaar nauwelijks. Bij 4-7 gooide Van Gerwen, om een grotere achterstand te voorkomen, met drie pijlen 124 van het bord. Zo knokte hij zich zelfs terug tot 7-8. Na achttien legs was de stand weer volledig in balans: 9-9.

Gerwyn Price Ⓒ PDC

In de lijn der verwachting zou liggen dat Van Gerwen er daarna erop en erover klapte. Dat gebeurde echter niet. Sterker nog, Price verdedigde na de vierde break een nieuwe twee legs voorsprong (9-11). In de 25e leg forceerde de nummer 5 van de wereld zelfs een dubbele break (11-14) en kwam daarmee steeds dichter bij zijn gedroomde winst. Daarop volgde een ijzersterke eigen beurt, waarin hij begon met 180 en 140 en vervolgens de stand naar 11-15 tilde. Dit keer liet hij Van Gerwen niet meer ontsnappen en kan nu zondagavond met succes zijn titel verdedigen.

Van Gerwen verkeerde in Wolverhampton in een uitstekende vorm. In de groepsfase liet de nummer één van de wereld zelfs een gemiddelde van 111,38 tegen Ross Smith noteren. Mighty Mike zegevierde op weg naar de halve finale achtereenvolgens over Jim Williams, Adrian Lewis, Ross Smith, Ian White en opnieuw Lewis. Tegen Price speelde hij, gezien zijn gemiddelde van 101,91 (tegenover 110,73 van Price), zeker niet slecht. Maar de Welshman toonde zich gelijkwaardig en was gewoonweg net iets scherper in de eindfase.

Wright wint

In de finale staat Peter Wright te wachten op Price. De excentrieke Schot won in de halve eindstrijd met 16-11 van Glen Durrant, die op uitnodiging van de BDO aan het majortoernooi mocht deelnemen. Wright gooide in zijn partij een gemiddelde 97,34. De nummer 7 van de wereld stond twee jaar geleden ook al eens in de finale van de Grand Slam of Darts. Destijds verloor hij met 12-16 van Van Gerwen, die het toernooi in Wolverhampton driemaal wist te winnen.

Peter Wright (l) is in Wolverhampton zijn tegenstander Glen Durrant de baas. Ⓒ PDC

