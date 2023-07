Danjuma staat open voor Feyenoord, maar is nog te duur

De Spaanse club verlangt een miljoenenbedrag voor de huurperiode en dat vindt Feyenoord in deze fase onverantwoord. Het is nog vroeg in de transferperiode en er is ook belangstelling voor Danjuma vanuit de Engelse Premier League.

Voor de speler is het op dit moment alleen interessant om daar naar toe te verhuizen als hij elke week aan spelen toekomt. De vleugelspits wil in deze fase van zijn carrière niet meer op de bank zitten en dat gebeurde wel bij zijn laatste huurperiode bij Tottenham Hotspur.

Bekijk ook: Feyenoord wil Danjuma huren van Villarreal

Feyenoord (directeur Te Kloese en trainer Arne Slot) heeft een gesprek met de aanvaller gehad, maar kan onder de huidige financiële voorwaarden geen zaken met de speler en zijn Spaanse werkgever doen. Danjuma moet zelf ook besluiten hoe hard hij zich naar zijn club opstelt.