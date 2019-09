Heldenrol voor Oranjeleeuwin bij Arsenal

De Oranje-international kroonde zich in de voorlaatste minuut tot matchwinnaar namens Arsenal, door de enige (en dus winnende) treffer van de wedstrijd binnen te schieten: 0-1.

Van de Donk viel twintig minuten voor tijd in voor Jordan Nobbs en schoot de Gunners in de voorlaatste minuut naar de winst. Jill Roord en Vivianne Miedema hadden een basisplaats bij de club uit Londen. Roord werd in de slotfase gewisseld, met een gele kaart op zak.

Door de goal van Van de Donk hebben de vrouwen van Arsenal na twee wedstrijden het volle pond binnengehaald, net als Everton en Manchester City.