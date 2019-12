Video: Norris lacht engineer keihard uit

De Britse coureur reed op het Yas Marina Circuit met een speciale helm met daarop het portret van Jarvis, met wie hij een uiterst goede band heeft opgebouwd.

Na afloop van de race, die door Norris als achtste werd afgesloten, volgde een emotioneel dankwoord. „Vanuit het diepste van mijn hart wil ik je bedanken”, stelde de slechts 20-jarige Brit.

Dat werd Jarvis te veel. ,,Ik ben niet zo van de speeches, maar goed. Lando, je bent nu al een legende. Je hebt een sterk seizoen achter de rug en ik vond het prachtig om het samen met je mee te maken”, aldus de engineer, die vervolgens voorzichtig begon te snikken.

Norris, die nooit een blad voor de mond neemt, barstte direct in lachen uit. „Ben je nu aan het huilen!?”, reageerde hij over de boordradio. „Nu moet ik ook huilen...” Al ging het in zijn geval om huilen van het lachen.