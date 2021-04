Erik ten Hag baalt: ’Deze nederlaag is totaal onnodig’

„We hadden de wedstrijd en controle en kansen om de 2-0 te kunnen maken, ook buiten de strafschop, maar we maken ’m niet. En dan kantelt daarna opeens de wedstrijd, want het zag er lang niet naar uit dat Roma zou scoren”, aldus Ten Hag.

Hell of a job

Van opgeven wil de trainer echter niets weten. „Dit doet pijn, maar we zijn pas op de helft. We hebben gezien dat we met hun niveau mee kunnen. En dat wij Roma ook onze wil kunnen opleggen en dat wij op voorsprong kunnen komen, die we zelfs hadden kunnen vergroten. Dat biedt perspectief voor de return volgende week in Rome. Maar het zal een hell of a job worden, dat is ook duidelijk.”

Bekijk ook: Dreun voor Ajax in Europa League

Dusan Tadic miste bij een stand van 1-0 een strafschop en doelman Kjell Scherpen, de vervanger van Maarten Stekelenburg (niet fit), ging bij de gelijkmaker zwaar in de fout. „Dusan is een expert op strafschoppen, hij heeft al zo vaak raak geschoten. Maar het is geen automatisme, geen zekerheid om het zomaar te zeggen. Maar bij hem normaal wel, maar nu mist hij en daarna draaide de wedstrijd om en dat is jammer.”