Spelers United diep door het stof na afgang: ’Onaanvaardbaar’

„Misschien is het goed dat we met onze neuzen op de feiten worden gedrukt”, reageerde Ten Hag bij ViaPlay „Maar dit is een zware dreun. Dit had nooit mogen gebeuren. Deze nederlaag is onacceptabel, zeker gezien het aantal tegendoelpunten, maar gelukkig verliezen we vandaag slechts drie punten.”

Of de wanprestatie van zijn ploeg gevolgen heeft voor bepaalde spelers wilde Ten Hag niet zeggen. „Dat zit nu niet in mijn hoofd. Ik ben vooral bezig met: hoe gaan we dit verwerken? Ik heb mijn zegje gedaan in de kleedkamer en ben benieuwd naar de interpretatie van de spelers.”

Ten Hag noemde de nederlaag verder ’totaal onnodig’. „Onze eerste helft was heel redelijk en we hadden voor kunnen en misschien wel moeten staan. Helaas maken we vervolgens een fout en komen we achter. Toen was er nog steeds niets aan de hand, maar niet veel later komen we onze taken en afspraken niet na en geven we twee doelpunten weg. Daarna valt de boel uit elkaar en daar heb ik me eigenlijk wel over verbaasd, want dit was niet het Manchester United van de laatste maanden. Normaliter zijn we een goede ploeg die kan vechten, maar dat heb ik vandaag niet teruggezien.”

’Niet ons seizoen laten bepalen’

Marcus Rashford wil niet dat de recente prestaties van Manchester United worden overschaduwd door de harde nederlaag van zondag. „Ik zou willen dat we vandaag de wedstrijd opnieuw konden spelen om te proberen de zaken recht te zetten. Het resultaat staat vast en daar mogen we niet te makkelijk overheen stappen. Maar we mogen ons seizoen er niet door laten bepalen. We moeten het proces vertrouwen en bij elkaar blijven”, schreef aanvaller Rashford (25) op sociale media.

United verloor voor de derde keer in de clubhistorie met 7-0. De laatste keer was in 1930. Bij rust was het zondag echter pas 1-0. „Het is echt onaanvaardbaar wat we in die tweede helft deden met onze fouten”, zei verdediger Luke Shaw op het clubkanaal. „We hebben geen persoonlijkheid en geen mentaliteit getoond. Als je als topclub hier komt, moet je beter voor de dag komen. We moeten de goede dingen weer hervinden, want dit doet veel pijn.”

Manchester United krijgt zondag in de Premier League de kans op eerherstel. Southampton is dan de tegenstander op Old Trafford. Donderdag speelt de ploeg van Ten Hag eerst thuis tegen Real Betis, dan in de Europa League.

Cody Gakpo groet de Liverpool-fans na de 3-0. Ⓒ ProShots

Cody Gakpo

Cody Gakpo bleef na de enorme overwinning van Liverpool op Manchester United nuchter. „We zijn de goede weg ingeslagen. Dit was een cruciale wedstrijd voor ons. Aan de andere kant zijn we nog niet waar we willen zijn”, aldus de Nederlandse aanvaller, die twee keer scoorde.

Gakpo staat nu op vier doelpunten in de competitie. Eerder scoorde hij onder meer tegen Everton, net als Manchester United een grote rivaal van Liverpool. „Dit zijn mooie wedstrijden om te scoren”, zei Gakpo lachend. „Dit was een grote wedstrijd voor ons, nog iets belangrijker dan normaal. Maar we zullen hard moeten blijven werken en elke wedstrijd beter willen voetballen dan de vorige keer. Er is nog veel om voor te spelen.”

Liverpool won nog niet eerder met zulke grote cijfers van Manchester United.