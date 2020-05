Formule 1-team Williams: ’Verkoop is een optie’

Niet alleen de coronacrisis hakt erin bij Williams, maar ook de koerswijziging en de sportieve tegenvallers van de afgelopen jaren. Als gevolg daarvan heeft de renstal de nodige inkomsten misgelopen.

„Wij nemen alle mogelijke strategische opties in acht. Bijvoorbeeld het zoeken naar nieuw kapitaal. Een verkoop van aandelen, of de verkoop van het bedrijf in het geheel kan ik op dit moment niet uitsluiten”, aldus O’Driscoll, die nog geen definitief besluit over de toekomst van Williams heeft genomen. Wel staat hij open om met geïnteresseerde partijen in zee te gaan.

De Britse renstal kreeg het afgelopen jaar een flinke financiële dreun te verwerken. In een jaar tijd, van 2018 naar 2019, zakte de omzet van 144 miljoen euro naar 105 miljoen euro. Daarnaast eindigde Williams - met George Russell en Robert Kubica als coureurs - vorig seizoen als laatste in de constructeurstitel, waarin het slechts één punt verzamelde. „De financiële resultaten van 2019 zijn een goede weerspiegeling van onze sportieve achteruitgang. Als gevolg zien wij de inkomsten flink dalen (verlies van 15 miljoen euro, red.). We hebben een aantal moeilijke seizoenen achter de rug”, vertelt de CEO, die dus ook afscheid heeft genomen van de titelsponsor ROKiT.

Een eventueel houvast voor Williams zijn de officieel doorgevoerde Formule 1-regels, die per 2021 van kracht zijn. Een van de reglementen is het budgetplafond. O’Driscoll is daar tevreden over. „We geloven in de langetermijnvisie van de Formule 1 en ook voor een meer gelijk speelveld.”