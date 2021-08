Premium Het beste van De Telegraaf

’De cultuur is echt veranderd’ Jacco Verhaeren geniet na van Australisch succes op Zomerspelen

Tokio - Met zeventien keer goud in Tokio evenaarde Australië zijn eigen olympische recordscore uit 2004. Meer dan de helft van die olympische titels (negen stuks) kwam op naam van de Australische zwemploeg, met onder anderen Emma McKeon, Kaylee McKeown en Ariarne Titmus in de gelederen. Dat ongekende succes kan niet los worden gezien van Jacco Verhaeren. Eind vorig jaar keerde de 52-jarige Eindhovenaar volgens plan terug naar Nederland, nadat hij zeven seizoenen eindverantwoordelijk was voor het topzwemmen Down Under. Sinds deze zomer werk je voor de Franse zwembond, maar maakt het Australische succes je stiekem wel trots? Jij werd eind 2013 aangesteld, nadat Australië in Londen slechts één keer olympisch zwemgoud won. In 2016 in Rio de Janeiro wonnen jullie driemaal goud. In Tokio nu maar liefst negen stuks. Waarin heb je echt je eigen hand teruggezien? En verder?