Geslaagde opening Spelen met dolenthousiaste fans buiten het stadion

Atleet Martina en skateboardster Oldenbeuving dragen namens Nederland de vlag het olympisch stadion binnen. Ⓒ HH/ANP

TOKIO - De opening van de Olympische Spelen in hartje Tokio was indrukwekkend, maar natuurlijk anders dan anders. Ondanks de afwezigheid van de fans was de sfeer in het Olympisch Stadion niet slecht, maar het had nog zoveel mooier kunnen zijn.