Kaj Sierhuis op weg naar Fortuna Sittard

SITTARD - De kans is groot dat Kaj Sierhuis (25) komend seizoen in de Eredivisie is te bewonderen. De spits heeft zijn woord gegeven aan Fortuna-trainer Danny Buijs en diens assistent Adrie Poldervaart met wie hij eerder succesvol samenwerkte bij FC Groningen.

Kaj Sierhuis hier in actie voor Heracles. Ⓒ ANP/HH