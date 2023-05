Hockeyers Pinoké dienen titelfavoriet Kampong in play-offs mokerslag toe

Daarmee diende gelijk de eerste verrassing van het toetje om de landstitel zich aan, aangezien Kampong in de competitie schier onaantastbaar was. De overwinning van Pinoké was echter dik verdiend en allesbehalve gestolen. De zege was bovendien een uiterst zeldzame, omdat de laatste overwinning van de ‘Steekneuzen’ op Kampong dateert van 2010.

En zo werd stilaan duidelijk dat Kampong weinig profijt bleek te hebben van de eerste plaats in de reguliere competitie, op het rechtstreekse ticket van de EHL na althans. Pinoké mocht zich weliswaar pas op de valreep hebben geplaatst voor de play-offs, op een goede dag kan de ploeg van Jesse Mahieu iedereen verslaan.

Sierlijke dribbel

Pinoké was in het eerste kwart de gevaarlijkere ploeg en had de beste kans op de openingstreffer, maar de Belgische tank Sebastien Dockier schoot met zijn backhand over, al had hij daar volgens de arbitrage zijn bolle kant bij gebruikt.

Niet veel later viel Kampong-verdediger Sander de Wijn met een bovenbeen blessure uit. Het valt te betwijfelen of de ex-international zondag in de return in actie kan komen.

Het tweede kwart was amper 25 seconden aan de gang of de bal lag al op de stip, na een fenomenale dribbel van Florent Van Aubel. De 31-jarige olympisch kampioen uit Gent gaf drie Kampong-spelers op de achterlijn het nakijken en zag zijn inzet met het lichaam van een veldspeler gekeerd op de doellijn. De strafbal werd door Alexander Hendrickx uit het boekje binnen gepusht: rechts en laag (1-0). Het was de 33e treffer van de Belgische goalgetter.

Janssen

Het was Derck de Vilder die het eerste teken van leven gaf namens de gasten, maar zijn backhandschot ging via de stick van Miles Bukkens over. Niet veel later kreeg Kampong de eerste strafcorner en prompt was het raak. Het ritme van de ‘aangeef’ en de stickstop was goed, de sleep van Jip Janssen idem dito: 1-1. Lang konden de Utrechters niet genieten van de gelijkmaker: Dockier kogelde aan de overzijde op doel en Miles Bukkens verlengde het backhandschot behendig uit de lucht in de touwen: 2-1.

Die treffer gaf Pinoké vleugels. Marlon Landbrug, de neef van Kampong-international Terrance Pieters, snoepte verdediger Ties Ceulemans de bal af, en kreeg hem in de cirkel bij Bukkens. Die speelde hem na een frivoliteitje terug naar Landbrug, die kiezelhard uithaalde: 3-1. Een sensatie diende zich aan.

Texas

Pinoké, de verliezend finalist van afgelopen seizoen, schoot na de rust uit de startblokken en kreeg een paar dotjes van kansen. De grootste was voor Texas Bukkens, die zijn zenuwen oog in oog met David Harte niet onder controle had en de bal over schoot. Die treffer had de return bijkans tot een formaliteit kunnen degraderen. Niet veel later was Kampong dichtbij de aansluitingstreffer, maar Hidde Brink maakte zijn doel goed klein bij een backhandschot van de jonge Kampong-spits Duco Telgenkamp.

In het laatste kwart drongen de gasten aan, naarstig op zoek naar een treffer. De volgelingen van Tim Oudenaller kregen met een man meer twee corners, maar Janssen bracht Hidde Brink niet in verlegenheid. Ook Dockier had Kampong nog de genadeklap kunnen toedienen, maar zijn tip-in veranderde te weinig van richting, waardoor Harte er goed het oog in had. Zondag 14.30 uur volgt de return in Utrecht.