Amerikaanse vrouwen woedend op voetbalbond

De voetbalsters kregen volgens hem in de periode van 2010 tot 2018 in totaal 34,1 miljoen dollar (ongeveer 30 miljoen euro) aan salarissen en bonussen, terwijl de voetballers in diezelfde tijdspanne 26,4 miljoen dollar (24 miljoen euro) ontvingen.

De conclusies uit de financiële analyse zijn niet in goede aarde gevallen bij de 28 vrouwelijke internationals, die sinds maart juridisch in gevecht zijn met de Amerikaanse bond om gelijke beloning voor vrouwen en mannen te bewerkstelligen. De voetbalsters menen dat zijn zwaar onderbetaald worden, terwijl ze beter presteren dan de mannen.

Team USA veroverde onlangs in Frankrijk de wereldtitel door in de finale Oranje te verslaan. „De cijfers zijn volkomen uit de lucht gegrepen. Het is een trieste poging van de bond om de overweldigende steun die wij alom hebben gekregen te ondermijnen”, luidde de repliek van het vrouwenteam.