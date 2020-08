UEFA: ‘Voetballer uitzonderen van quarantainemaatregelen’

Vanwege het nationale coronabeleid in diverse landen en de strenge quarantainemaatregelen bijvoorbeeld in Engeland doemen grote problemen op voor geselecteerden uit de Premier League zoals aanvoerder Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Hun club Liverpool heeft zich nog niet uitgelaten over het vrijgeven van internationals, maar er dreigt veertien dagen thuisquarantaine bij terugkeer in Engeland.

De Engelse voetbalbond (FA) bespreekt een uitzonderingspositie met de nationale overheid en er zou ruimte zijn om de quarantaineperiode te verkorten van veertien naar vijf dagen. De UEFA heeft alle 55 aangesloten bonden gevraagd hetzelfde pad te bewandelen als de FA. Er zou volgens de UEFA een totale Europese voetbalcorridor moeten komen om de geplande interlandweek door te laten gaan. Volgens de Europese voetbalbond is de kans op coronabesmetting beduidend geringer rond nationale elftallen omdat er nergens zo intensief getest wordt als in het voetbal. Zowel spelers als staf worden vaak tweemaal per week aan een test onderworpen. Deze hoge testgraad kan trouwens niet voorkomen dat er dagelijks nieuwe coronabesmettingen zijn in het profvoetbal.